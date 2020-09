O documento aconselha que seja implementado um sistema para a verificação dos bilhetes que não implique contacto físico.

Covid-19. Direção da Saúde edita novo guia para cinemas, teatros e salas de concerto

Diana ALVES O documento aconselha que seja implementado um sistema para a verificação dos bilhetes que não implique contacto físico.

Tem oito páginas e compila as regras sanitárias que os cinemas, teatros, salas de concerto e de espetáculo devem respeitar para que o setor cultural possa prosseguir a sua retoma, em segurança. No que toca aos espetadores, o documento salienta a importância do distanciamento social dentro dos espaços fechados. Se a distância de dois metros não puder ser garantida, é obrigatório usar máscara. A proteção é também obrigatória em todos os espaços interiores de circulação.

A máscara pode ser removida apenas quando as pessoas estiverem sentadas, a dois metros das cadeiras mais próximas. Ficam também excluídas dessa regra as crianças com menos de seis anos de idade, assim como as pessoas com deficiência ou com outra doença (comprovada por um atestado médico).

O documento da Direção da Saúde faz ainda referência a recomendações mais gerais como lavar as mãos regularmente, evitar o contacto físico ao cumprimentar outras pessoas, evitar ajuntamentos e tossir para o cotovelo ou para um lenço de papel. O guia emite também uma série de recomendações destinadas aos gestores dos centros culturais, que devem por exemplo garantir que os seus empregados tenham acesso a água, sabão e toalhas de papel ou a gel desinfetante. O gel também deve estar acessível ao público. Cabe também aos gestores das instituições assegurar que a distância de dois metros é mantida nas filas para o bar, bilheteira, etc.

O documento aconselha que seja implementado um sistema para a verificação dos bilhetes que não implique contacto físico. Após cada espetáculo ou projeção, a sala deve ser arejada.

Já os bares dos centros culturais podem funcionar, desde que respeitem as regras em vigor no setor da Horesca.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.