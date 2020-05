Pode haver dificuldade em obter os reagentes e as zaragatoas necessárias para testar toda a população do Luxemburgo.

Covid-19. Dificuldades de abastecimento atrasam teste global à população do Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Pode haver dificuldade em obter os reagentes e as zaragatoas necessárias para testar toda a população do Luxemburgo.

O projeto de testar "em grande escala" a população do Luxemburgo foi anunciado "como um projecto único, dada a sua dimensão", escreve-se numa nota divulgada pelo projeto "Research Luxembourg". Mas "o período relativamente curto de execução complica este projecto já muito complexo de um ponto de vista logístico e técnico", pode ler-se no texto divulgado aos jornalistas.

Porque há outros países que estão a utilizar este método de teste em grande escala começam a surgir dificuldades de "disponibilidade de materiais no mercado mundial". Os reagentes "são muito difíceis de obter", pode ler-se no comunicado.

Os reagentes e as zaragatoas a utilizar no Luxemburgo são produzidos nos EUA e na China. Por isso "existe o risco de as decisões políticas destes países poderem obrigar a uma paragem das exportações destes instrumentos", pode ler-se na nota.

Por exemplo, Wuhan, que agora enfrenta novas infecções, decidiu ontem testar todos os seus 11 milhões de habitantes, a fim de evitar uma segunda vaga.

O projecto de testes em grande escala no Luxemburgo terá início na semana de 18 de Maio. "Está previsto começar com uma capacidade de ensaio mais reduzida durante esta semana", escreve-se na nota divulgada hoje. Mas estima-se que a partir de 1 de Junho se tenha atingido a capacidade plena de testagem.

As 17 estações de drive-in, que abrirão gradualmente, serão espalhadas por todo o país.

Os locais foram escolhidos em estreita colaboração com a Administração Rodoviária , a fim de seleccionar os locais mais adequados para acolher estas estações de ensaio.

Actualmente, está a ser analisada a possibilidade de estabelecer uma estação de ensaio perto da Gare do Luxemburgo. "Nas próximas semanas, todos os cidadãos serão convidados a ser testados", pode ler-se no comunicado.

"Se queremos ter êxito na desconfinação, é essencial identificar pessoas assintomáticas portadoras do vírus para quebrar a cadeia de transmissão", explica Ulf Nehrbass, porta-voz da Task Force COVID-19 da Investigação do Luxemburgo.

"Isto só pode ser conseguido através de testes em grande escala. Isto significa que o principal objectivo de todo o projecto não é apenas dizer a um indivíduo se ele ou ela é positivo ou não, mas sobretudo identificar pessoas portadoras do vírus e que não apresentem sintomas. Este é um passo importante na prevenção os de uma segunda vaga, a fim de evitar um regresso à contenção", acrescenta. Os pormenores do projeto de testes a grande escala serão divulgados na próxima semana.





