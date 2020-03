Governo luxemburguês tem insistido na importância de se ficar em casa e evitar ao máximo o contacto social.

Covid-19. Differdange lança linha de apoio em português para idosos

Susy MARTINS Governo luxemburguês tem insistido na importância de se ficar em casa e evitar ao máximo o contacto social.

De forma a evitar a propagação do novo coronavírus Covid-19, os governos um pouco por todo o mundo, incluindo o luxemburguês, estão a pedir às populações que fiquem em casa e se isolem do contacto com vizinhos, amigos ou mesmo família. Uma nova realidade mais fácil para uns do que para outros, já que pode acentuar a solidão e isolamento, sobretudo entre os mais velhos.

A pensar nisto, a comuna de Differdange decidiu criar uma linha telefónica de apoio aos idosos. As pessoas com mais de 65 anos podem ligar simplesmente para falar, contar o seu dia-a-dia ou partilhar as suas preocupações. Para chegar ao maior número de pessoas possível, o atendimento é feito em seis línguas: português, luxemburguês, alemão, francês, inglês e italiano. O número de telefone é o 661 58 70 34. A linha estará disponível a partir de 26 de março, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 16:00.

Idosos devem ir ao supermercado até às 9h30 O Lidl emitiu um comunicado que estabelece prioridade no atendimento aos idosos entre as 8h30 e 9h30.

Sendo os idosos um dos grupos de risco do Covid-19, o site corona.letzshop.lu criou um serviço para encomenda de compras por telefone.



