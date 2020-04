A presidente da Comissão das Petições, sob a direcção da sua presidente Nancy Arendt (CSV), anuncia que um comité de peritos discutirá como proceder na próxima semana.

Covid-19. Deputados decidem esta semana quando é que a petição para reabrir aulas em setembro é debatida

Madalena QUEIRÓS A presidente da Comissão das Petições, sob a direcção da sua presidente Nancy Arendt (CSV), anuncia que um comité de peritos discutirá como proceder na próxima semana.

Em menos de 72 horas, a petição 1550 atingiu o limite necessário de 4 500 assinaturas para provocar um debate na Câmara dos Deputados. Mais de 5 500 pessoas exigem, agora, que as creches, escolas e liceus não abram antes de Setembro.

Apesar do seu anúncio no sábado sobre o rastreio gratuito de todos os alunos e voluntários e das suas tentativas de tranquilizar os pais, o ministro da Educação Claude Meisch não convenceu todos os cidadãos. Há cada vez mais vozes, incluindo as dos sindicatos, a fazerem-se ouvir, nos últimos dias contra o seu plano de reabertura gradual das escolas a partir de 4 de Maio.



A União Nacional dos Estudantes do Luxemburgo (UNEL) e a União dos Professores de Educação e Ciência (SEW) da OGBL questionam o calendário proposto pelo ministério.

Ambos os sindicatos exigem que "todos os cursos para alunos do último ano do ensino secundário sejam facultativos" e consideram que esta semana de aulas obrigatórias "dificilmente beneficiará os alunos". Argumentam que, para além do risco de contaminação da covid-19, acreditam que mudar o ritmo da escolaridade quando os alunos já tomaram um rumo diferente "pode perturbar mais do que qualquer outra coisa".

Colocada online na sexta-feira, 24 de Abril, a petição 1550, apoiada pela comissão parlamentar ad hoc , juntamente com uma série de outras petições que apelam ao encerramento das escolas, mostrou até que ponto a decisão do Governo está longe de ser unânime.



A petição que apela à "abertura de todas as escolas, liceus, creches, centros de dia apenas em Setembro para proteger todas as crianças" já conseguiu recolher 5.530 assinaturas ate às 16h30m de domingo. O quórum das 4 500 assinaturas necessárias para desencadear um debate na Câmara dos Deputados foi, portanto, atingido muito rapidamente.

O problema é que a petição permanece aberta para assinatura até 6 de Junho, às 23h59, quando todas as escolas e infantários já deveriam estar abertos.

Mas para que serve um tal debate se o que se deve evitar está em vigor há muito tempo?

A questão tinha sido colocada anteriormente pela Comissão das Petições, sob a direcção da sua presidente Nancy Arendt (CSV). De acordo com os regulamentos, o prazo de 42 dias deve ser respeitado.

Como Nancy Arendt explicou em resposta ao Luxemburguer Wort, um comité de peritos discutirá como proceder na próxima semana, caso seja atingido um quórum. "Mas concordámos em não contornar os procedimentos", disse a deputada Arendt. "Isto pode ser alterado, mas deve ser submetido a votação no Parlamento". Nancy Arendt está convencida de que a questão da abertura de escolas será debatida de qualquer forma.

