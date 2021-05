O número de hospitalizações ligadas ao vírus diminuiu nas últimas semanas no Grão-Ducado, prova "de que a vacinação está a ter efeito".

Luxemburgo 12

Covid-19 deixa os hospitais do Luxemburgo respirar novamente

Marie DEDEBAN O número de hospitalizações ligadas ao vírus diminuiu nas últimas semanas no Grão-Ducado, prova "de que a vacinação está a ter efeito" de acordo com o diretor do serviço de urgências do CHL. Por outro lado, os pacientes mais 'tradicionais' estão a tornar-se cada vez mais numerosos.

Nas últimas semanas, a pressão tem vindo a diminuir nos hospitais do Grão-Ducado. O número de hospitalizações no país tem sido inferior à marca simbólica dos 100 casos durante o mês passado e atingiu os 59 na quarta-feira. "Temos a sensação de que podemos voltar a respirar", disse Marc Simon, diretor do serviço de urgências do Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL).

Com o encerramento dos centros de consulta covid-19, esperava "receber mais doentes infetados, mas não é o caso". Segundo ele Marc Simon isto é a prova de que "a vacinação está a ter um efeito". Uma opinião corroborada pelos números do Ministério da Saúde que revelam que um terço dos residentes do Grão-Ducado receberam oficialmente pelo menos uma dose de vacina.

Mas se esta pausa na frente pandémica permitiu que o pessoal de saúde abrandasse, a carga de trabalho permanece significativa, uma vez que os "doentes clássicos" estão cada vez mais a regressar às urgências. "Estamos a ver pessoas que têm tido dores no peito há duas ou três semanas, mas que tinham medo de vir às urgências por causa da covid-19", revela o médico, que relata "sintomas graves que podem ter consequências desastrosas.

8 La personne est ensuite redirigée vers la "filière rouge", dont elle ne sortira qu'une fois sa sortie de l'hôpital validée. Gerry Huberty

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. La personne est ensuite redirigée vers la "filière rouge", dont elle ne sortira qu'une fois sa sortie de l'hôpital validée. Gerry Huberty A son arrivée aux urgences, le patient doit signaler tout symptômes pouvant s'apparenter au covid (perte de goût, migraine...) Gerry Huberty Le personnel médical vérifie sa température et procède à un test de dépistage. Gerry Huberty Le responsable du service indique que les patients covid passent en moyenne trois heures aux urgences contre quatre au début de la pandémie. Photo: Gerry Huberty Si le test est positif, le patient est clairement identifié comme porteur du covid, à l'aide d'un bracelet rouge. Gerry Huberty Ce dispositif enlève une certaine pression au personnel médical, qui peut alors se concentrer sur les besoins du patient. Gerry Huberty En moyenne, un patient covid passe trois heures aux urgences avant de rentrer chez lui ou d'être dirigé vers un autre service. Gerry Huberty Au sein du service, médecins, aide-soignants et infirmiers sont équipés d'un matériel spécial. Gerry Huberty

O edifício de 40 anos é "demasiado rígido para optimizar diariamente a gestão de uma pandemia. Ainda assim, terá de o fazer, pelo menos até 2029, quando um novo edifício das urgências estiver programado para entrar em funcionamento.



Localizada no local da antiga maternidade, a futura estrutura médica de 46.000 m² terá 464 camas, 18 salas de operações e poderá acomodar até 315 pacientes por dia. Mas acima de tudo, será modular. "A covid-19 levou a direção a rever os planos, para optimizar o fluxo de pacientes", explica Marc Simon.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

4

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

O próprio edifício poderá, portanto, "adaptar-se mais rapidamente a qualquer nova situação pandémica". A infra-estrutura de ponta terá um custo estimado de 500 milhões de euros.

(O artigo original foi publicado na edição francesa do Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.