Covid-19. CSV pede reunião de urgência devido ao aumento de casos

Susy MARTINS O Partido Cristão Social (CSV) pediu esta segunda-feira uma reunião de urgência que junte a comissão parlamentar da Saúde, os deputados da Conferência dos Presidentes e a mesa do Parlamento. Em causa: o aumento do número de casos ligados à covid-19 no Luxemburgo.

Segundo a presidente do grupo parlamentar do CSV, Martine Hansen, esta reunião deverá acontecer ainda esta segunda-feira, um dia antes do discurso sobre o Estado da Nação do primeiro-ministro, Xavier Bettel.

O discurso está agendado para terça-feira, a partir das 14h30, e espera-se que Bettel faça algumas declarações sobre as futuras medidas que o Governo pretende implementar para conter a propagação do novo coronavírus.

De acordo com o Partido Cristão Social, seria importante o Parlamento ter conhecimento da situação atual e ficar a saber em primeira mão de eventuais novas medidas previstas pelo Executivo. O Luxemburgo registou no domingo 208 novos casos, quando no sábado tinha tido 154 e na sexta-feira 141. Também o número de mortos tem aumentado nos últimos dias.

Depois de se ter mantido inalterado por mais de um mês, o balanço do número de vítimas mortais associadas à covid-19 subiu em pouco mais de uma semana. No domingo o Grão-Ducado contabilizou a oitava morte em apenas dez dias, num total de 132 desde o início da pandemia.



