O Partido Cristão Social (CSV) quer que o Governo acabe com a abertura das lojas ao domingo, pelo menos até ao fim de janeiro de 2021.

Covid-19. CSV pede ao Governo que cancele abertura das lojas ao domingo

Diana ALVES O Partido Cristão Social (CSV) quer que o Governo acabe com a abertura das lojas ao domingo, pelo menos até ao fim de janeiro de 2021.

A reivindicação foi entregue esta terça-feira no Parlamento, por via de uma moção parlamentar assinada pelo deputado Claude Wiseler. No texto da moção, o deputado começa por sublinhar o número preocupante de mortes associadas à covid-19 e de novas infeções, registadas na últimas semanas, acrescentando que as medidas restritivas impostas pelas últimas leis covid não estão a surtir efeito.

Claude Wiseler considera que a afluência de clientes às ruas comerciais pedonais e centros comerciais do país "dificulta o cumprimento das regras necessárias de distanciamento físico", razão pela qual pede ao Governo que "anule as aberturas dos comércios ao domingo, em todo o país e, pelo menos, até 30 de janeiro de 2021".

Centros comerciais vão ter três dias para apresentar estratégia de gestão de fluxo de clientes O relógio começa a contar no momento em que o prolongamento das medidas anti-covid entrar em vigor, algo que poderá acontecer ainda esta terça-feira.

A moção do deputado cristão-social foi entregue no Parlamento esta terça-feira, dia em que é votado o prolongamento das atuais medidas de luta contra a pandemia. Um pacote que estende o encerramento de cafés, restaurantes, cinemas, teatros e piscinas – entro outros estabelecimentos – até 15 de janeiro, mas que deixa as lojas abertas.

Note-se que a moção parlamentar é um instrumento político que permite aos deputados apresentarem e submeterem a voto uma proposta fora do processo de elaboração de uma lei. O objetivo é "convidar" o Governo a tomar uma determinada iniciativa ou a adotar uma determinada posição.



Recentemente soube-se também que o ministro das Classes Médias, Lex Delles, vai reunir-se nos próximos tempos com vários atores do setor do comércio para analisar a situação atual e abordar os desafios futuro. Nomeadamente a crise pandémica, a digitalização e os preços elevados das rendas comerciais.



