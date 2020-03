Pela primeira vez em 75 anos, a Cruz Vermelha não vai realizar o mês do donativo que acontece habitualmente em abril.

Covid-19. Cruz Vermelha sem mês do donativo em 75 anos

O mês em que voluntários da Cruz Vermelha percorrem o país, de porta em porta, para angariar fundos em prol das suas atividades.

Em causa estão as medidas de contenção do governo para travar o contágio do novo coronavírus. A Cruz Vermelha explica, em comunicado, que os esforços estão agora centrados no apoio aos mais vulneráveis.

A organização continua a ter profissionais da saúde no terreno, junto dos doentes, a distribuir almoços em casa dos idosos e de pessoas dependentes. Mantém ainda abertos os serviços sociais, o apoio psicológico e terapêutico e as mercearias sociais. Por outro lado, garante o funcionamento das creches e ateliers de tempos livres (maisons relais, em francês) que estão excecionalmente abertos para o acolhimento extracurricular dos filhos dos profissionais de saúde.

Anular este mês do donativo vai ter como consequência falta de verbas para os serviços da Cruz Vermelha, daí a instituição lançar um apelo à angariação de fundos através de transferência bancária (IBAN LU52 1111 0000 1111 0000).

