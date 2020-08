A falta de sistemas sanitários eficazes nos países deste continente torna mais difícil a luta contra a covid-19.

Covid-19. Cruz Vermelha luxemburguesa apela a donativos para apoiar África

A Cruz Vermelha do Luxemburgo lançou um apelo a donativos para a ajuda na adaptação das infraestruturas dos países africanos e apoio aos projetos humanitários que decorrem no terreno.

Em comunicado, a associação informa que as equipas humanitárias encontram-se atualmente em zonas complexas e perigosas, e estão a trabalhar com as organizações locais para apoiar as pessoas mais expostas ao vírus.

A prioridade é ajudar as mães solteiras, os doentes, as crianças e os idosos. A organização explica ainda que com o dinheiro angariado vai ser possível sensibilizar a população para os gestos de barreira, distribuindo máscaras e produtos de higiene.

Outra parte dos fundos será também para construir edifícios provisórios que possam acolher infetados com a covid-19. Para mais informações consulte o site da Cruz Vermelha luxemburguesa.



