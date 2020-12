O Laboratório Nacional da Saúde (LNS) e a Liga Médico-Social registaram nas duas primeiras semanas de dezembro, uma afluência importante de crianças entre os dois e seis anos de idade para os testes à covid-19.

Covid-19. Crianças dos 2 aos 6 anos poderão ser testadas em Wiltz

Atualmente, o teste é proposto nos Centros Médico-Sociais de Dudelange, cidade do Luxemburgo e Ettelbrunck. No entanto, devido à grande procura, as crianças poderão ser testadas também no centro Médico-Social de Wiltz, no norte do país.

Embora as crianças entre os dois e os seis anos, também possam fazer o teste num laboratório privado, as enfermeiras de pediatria da Liga Médico-Social receberam uma formação especial para aprenderem a lidar com as crianças ao efetuarem o teste de diagnóstico pelo nariz.

O diagnóstico nestas estruturas pressupõe marcação prévia, através da página online disponibilizada pela Liga Luxemburguesa de Prevenção e Ação Médico-social.

Os centros atendem as crianças dos dois aos seis anos, entre 08:30 e as 12:00.



