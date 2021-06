O CovidCheck poderá ser utilizado através de uma aplicação móvel CovidCheck.lu. Saiba como vai funcionar.

"CovidCheck" já está disponível

O certificado que lhe permitirá provar que foi vacinado, curado ou testado negativamente à covid-19 já está disponível online. Mas a sua utilização oficial só terá início a 13 de Junho no Luxemburgo.

Como se pode obter o certificado CovidCheck?

Não é necessário descarregar uma aplicação para receber o certificado. A partir de 13 de junho de 2021, os certificados de vacinação emitidos nos centros de vacinação e disponíveis no MyGuichet.lu contêm o código QR seguro que pode ser lido pelos dispositivos eletrónicos dos diferentes Estados-membros da UE para assegurar que o certificado é autêntico. Para quem foi vacinado antes de 13 de junho de 2021, um novo certificado de vacinação – com o código QR seguro que pode ser lido pela aplicação móvel CovidCheck.lu e as aplicações dos diferentes Estados-membros da UE – estará disponível a partir de 13 de junho na área privada do MyGuichet.lu. Um código atualizado será também enviado por correio. Para o certificado de teste negativo, os laboratórios disponibilizam o resultado do teste e o certificado nas suas plataformas e uma cópia digital estará disponível no espaço pessoal do MyGuichet.lu. Para o certificado negativo do teste realizado por médicos, certos profissionais de saúde e farmacêuticos, as pessoas autorizadas a certificar um teste utilizam um procedimento eletrónico no seu espaço profissional no MyGuichet.lu para gerar o certificado. O certificado será entregue em formato digital ou papel e uma cópia digital estará disponível no espaço privado do MyGuichet.lu da pessoa testada. Após um teste PCR positivo, os laboratórios colocam o resultado do teste e o certificado de recuperação à disposição nas suas plataformas e uma cópia estará disponível no espaço privado do MyGuichet.lu. No caso de um teste PCR positivo no prazo de 6 meses antes de 13 de junho de 2021, um certificado de recuperação será enviado por correio e estará disponível na área privada de MyGuichet.lu o mais rapidamente possível. Para as pessoas que não têm uma conta MyGuichet.lu há 3 possibilidades:

criar uma conta no MyGuichet.lu através da qual é possível consultar ou descarregar em qualquer altura o certificado de vacinação, os certificados de teste, bem como o certificado de recuperação

para o certificado de vacinação, um procedimento MyGuichet.lu permite solicitar o certificado sem ter conta no portal, bastando inserir o número pessoal da segurança social. Uma versão em papel será então enviada por correio. Também é possível contactar a Linha de Apoio à Saúde (+352) 247 655 33 para receber uma versão em papel que será enviada por correio

os certificados de teste e de recuperação da doença estão também disponíveis nas plataformas dos laboratórios.

O que é o CovidCheck ?

O Luxemburgo vai ter o CovidCheck a partir do próximo domingo, dia 13 de junho. Trata-se de um certificado digital ou em papel que comprova a vacinação contra a covid-19, a recuperação da doença ou o resultado de um teste negativo. O CovidCheck é na prática o “certificado covid da União Europeia” e visa facilitar a livre circulação dos cidadãos dentro da UE a partir de 1 de julho. A aplicação móvel CovidCheck.lu estará operacional a partir do próximo domingo.

Quando é que se é considerado vacinado?

É considerado vacinado quem recebeu duas doses das vacinas das farmacêuticas Moderna, BioNTech/Pfizer ou AstraZeneca. Neste caso considera-se que a vacinação está completa a partir do dia da segunda toma.Quem recebe a vacina de dose única dos laboratórios Johnson & Johson tem vacinação completa duas semanas após a injeção. Quem recuperou da covid-19 é considerado vacinado duas semanas após a injeção.

Quando é que se é considerado recuperado?

É considerado recuperado por um período de 6 meses quem teve a covid-19. Os seis meses de recuperação contam a partir do 11° dia após o teste positivo.

Durante quanto tempo são válidos os testes?

Os certificados dos testes são válidos por 72 horas para testes PCR e 48 horas para autotestes certificados por um profissional de saúde.*

* As respostas a estas perguntas foram dadas pelo Ministério da Saúde à Rádio Latina no âmbito da rubrica “Tira Dúvidas Covid-19”, que vai para o ar na próxima semana.



