CovidCheck esteve fora de serviço mais de quatro horas

Uma falha na ligação de fibra óptica paralisou a emissão de certificados CovidCheck durante mais de 4,5 horas na manhã de sábado, disse o Ministério da Digitalização e o Centro Estatal de Tecnologias de Informação (CTIE) ao início da tarde.

Pouco depois das 7 da manhã, "todas as equipas envolvidas no CTIE e seus parceiros tecnológicos foram urgentemente chamadas para resolver o problema o mais rapidamente possível e restaurar os serviços.Todos os serviços relacionados com a geração de certificados CovidCheck, bem como a afixação de certificados no MyGuichet.lu, estão novamente operacionais desde as 11.40 da manhã".

