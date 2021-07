Apesar da subida acentuada de novas infeções, estão cinco pessoas hospitalizadas, mais uma do que no dia anterior.

Covid-19. Mais de um mês depois, Luxemburgo regista um óbito

Apesar da subida acentuada de novas infeções, estão cinco pessoas hospitalizadas, mais uma do que no dia anterior.

De acordo com números das autoridades de saúde, o Luxemburgo voltou a registar uma vítima mortal devido à covid-19 depois de mais de um mês sem qualquer óbito. O total de mortes sobe, assim, para as 819.

Na última semana, houve um aumento acentuado do número de casos e, esta quarta-feira, os dados oficiais revelam que houve 201 novas infeções, quase o dobro das últimas 24 horas, num total de 7049 testes realizados.

Com o número de casos a aumentar, as hospitalizações continuam longe de números críticos vividos noutros períodos semelhantes. O impacto da vacinação mostra isso mesmo com um reduzido número de pessoas internadas. São cinco as que ocupam diferentes serviços, mais uma do que no dia anterior, sendo que continua internado um paciente nos cuidados intensivos. Deste total, um é o primeiro-ministro, Xavier Bettel, internado no domingo por precaução.

Até agora, já foram administradas 593.078 vacinas, sendo que 234.236 são referentes à segunda dose.

