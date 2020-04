A ministra da Família, da Integração e da Grande Região, Corinne Cahen, participa hoje numa reunião, por videoconferência, com os seus homólogos da Grande Região para continuar as discussões sobre as ações de coordenação relativas à crise pandémica.

Covid-19. Corinne Cahen e homólogos da Grande Região discutem ações de coordenação

A reunião vai permitir troca de pontos de vista sobre os desafios ligados à covid-19 e o seu impacto na Grande Região, que engloba o Luxemburgo, Valónia (Bélgica), Lorena (França), Renânia-Palatinado e Sarre (Alemanha).

O objetivo do encontro entre os executivos dos quatro países passa por concertar uma estratégia de desconfinamento e abolir de forma rápida os obstáculos nas fronteiras, instaurados no âmbito da pandemia de coronavirus.



