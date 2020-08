O site do Parlamento tem seis novas petições públicas prontas a ser assinadas. Uma delas reivindica a diminuição do preço das rendas no Luxemburgo.

Covid-19 continua a marcar interesse nas petições públicas

Susy MARTINS

A peticionária Catarina Coimbra Rodrigues quer que o Governo adote medidas para diminuir as rendas no país. Defende que as pessoas que têm rendimentos baixos, inferiores a 2.500 euros por mês, têm dificuldades em encontrar um alojamento e pede mais igualdade para os cidadãos.

Um outro documento reivindica a introdução de testes rápidos de despistagem à covid-19, que se possam fazer em casa. Segundo o peticionário se a população pudesse comprar esse tipo de testes na farmácia e fazê-los em casa, criaria uma barreira de segurança que poderia ajudar a limitar a propagação do vírus. O peticionário defende ainda que este tipo de testes iria aliviar as infraestruturas e laboratórios sobrecarregados com trabalho.

Ainda no contexto do novo coronavírus, outra petição pública reivindica o acesso a mais dados relativos à pandemia no Luxemburgo. Segundo o peticionário, os dados publicados diariamente no site sobre a covid-19 são incompletos, relativamente aos dados disponíveis para o Governo.

Daí o pedido ao Executivo para facilitar o acesso a todos os dados, como por exemplo a repartição de novos casos por comuna, origem dos infetados ou ainda definir quais os testes positivos obtidos na despistagem em larga escala e aqueles a pedidos de um médico.

Se as petições recolherem mais de 4.500 assinaturas até 17 de setembro, será realizado um debate no Parlamento, com os peticionários, deputados e ministros responsáveis pelos assuntos em questão.

