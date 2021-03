Com perto de 400 novos casos entre alunos, professores e funcionários, as salas de aula continuam a impulsionar os balanços diários das autoridades luxemburguesas.

Covid-19 continua a dizer "presente" na escola com 397 casos numa semana

Com perto de 400 novos casos entre alunos, professores e funcionários, as salas de aula continuam a impulsionar os balanços diários das autoridades luxemburguesas.

A acompanhar as análises que têm evidenciado o aumento da presença do novo coronavírus nas águas residuais do país, o número de novos casos positivos identificados nas escolas esteve próximo dos 400, entre 15 e 21 de março, como demonstra o comunicado enviado às redações pelo Ministério da Educação.

A maioria dos infetados são casos isolados com uma fonte de infeção fora do ambiente escolar, de acordo com o balanço semanal das autoridades luxemburguesas. De qualquer forma, cerca de uma centena de casos pode ter tido origem na sala de aula. Durante a semana passada, foram identificados 38 casos em seis escolas básicas e sete escolas secundárias com entre três e cinco casos positivos na mesma turma.

Na escola internacional de Mondorf-les-Bains, por exemplo, seis alunos testaram positivo depois de um primeiro ter colado a turma em quarentena. Os alunos que não testaram positivo e que se encontrem em boas condições de saúde tiveram ordem para regressar "no dia 22 de março", segunda-feira.

Relativamente elevados, os números do Ministério da Educação ainda não refletem os resultados dos testes rápidos que começaram a chegar às escolas no início da semana.

