Contágios relacionados com viagens ao estrangeiro quase duplicam na primeira semana de agosto

Ana TOMÁS Entre 2 e 8 de agosto, aumentou também a taxa de infeções pelo vírus SARS-Cov-2 para as quais a fonte não é claramente identificável.

Na primeira semana de agosto, os contágios desceram em todos os grupos menos no das viagens ao estrangeiro, onde se verificou mesmo um aumento para quase o dobro face à semana anterior.

De acordo com o boletim de balanço semana, divulgado esta quarta-feira, pelo Ministério da Saúde, as viagens ao estrangeiro voltaram a ser o segundo grupo com mais casos associados, correspondendo a 21,1% dos 404 novos casos registados de 2 a 8 de agosto. Ao contrário do círculo familiar, neste grupo observou-se uma subida, já que na semana anterior as viagens ao estrangeiro tinham um peso de apenas 12,6%, o que representa quase o dobro no espaço de duas semanas.

Na semana de 2 a 8 de agosto, o círculo familiar continuou a ser a fonte mais frequente de contaminação, correspondendo a 29,8% das infeções identificadas. Na semana anterior, o círculo familiar representava 34,9% dos casos. O número de casos associados a atividades de lazer na primeira semana de agosto também desceu, tendo sido de 4,1%, face aos 10,4% da última semana de julho e 1 de agosto.

De acordo com o boletim do Ministério da Saúde, entre 2 e 8 de agosto, a par das viagens, a taxa de infeções para as quais a fonte não é claramente atribuível subiu passando de 34,2% para 38,3%.









