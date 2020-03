António Gamito anuncia alterações ao funcionamento dos serviços da embaixada e consulares até 3 de abril. Saiba o que muda.

Covid-19. Consulado de Portugal no Luxemburgo em serviços mínimos até abril

As representações oficiais do Estado português no Luxemburgo vão passar a operar em serviços mínimos, até dia 3 de abril, anunciou o embaixador de Portugal, António Gamito.

"O Embaixador de Portugal no Luxemburgo informa que, devido à pandemia do coronavírus no Luxemburgo e seguindo instruções do Governo português e recomendações do Governo luxemburguês, as estruturas do Estado são forçadas a reduzir a sua ação a serviços mínimos, em princípio até ao próximo dia 3 de abril, tentando tratar apenas casos comprovadamente urgentes, sempre com a preocupação de proteger utentes e funcionários", refere o comunicado do embaixador.

Na prática, isso significa que a embaixada "passará a privilegiar o exercício à distância das tarefas necessárias ao seu funcionamento, reduzindo-se a presença de funcionários nas suas instalações ao mínimo absolutamente indispensável, podendo ser contactada pelos telefones 46 61 90-1 e pelo email luxemburgo@mne.pt.", informa. António Gamito acrescenta ainda que "os pedidos de repatriação, informação ou de pensões da segurança social podem continuar a ser dirigidos a sonia.rodrigues@mne.pt".

Também o Consulado-Geral, como já tinha sido noticiado no fim de semana, atenderá apenas "emergências desde que devidamente comprovadas" (como por exemplo um TVU), que devem ser sinalizadas através de marcar.luxemburgo@mne.pt, consulado.luxemburgo@mne.pt e do número local de emergência consular + 352 691 877 773".

"A emissão de outros documentos de viagem ou identificação e a sua entrega, assim como atos de registo civil e notariado não são considerados de momento emergências. Contudo, pode-se efetuar o registo de nascimento de menores com documentos a enviar para consulado.luxemburgo@mne.pt, devendo mencionar no assunto 'nascimento de um menor'".

Os referidos pedidos, diz o comunicado do embaixador, podem ser ainda enviados para o Gabinete de Emergência Consular em Lisboa (+ 351 217 929 714 ou + 351 961 706 472 ou gec@mne.pt).

Já para portugueses em viagem ou que necessitem de ajuda para regressar a Portugal os pedidos podem ser feitos através da linha de emergência COVID-19 (covid10@mne.pt; + 351 217 929 755).

O comunicado indica ainda que "os professores estarão em contacto regular com as respetivas escolas, alunos e encarregados de educação".

"Aproveito esta oportunidade para pedir à Comunidade Portuguesa que cumpra estritamente as recomendações do Governo luxemburguês, em particular as do domínio da saúde, com vista a ajudar a conter a propagação e mitigar o coronavírus, que a todos pode afectar, dando assim um excelente exemplo de cidadania e solidariedade. Estou convencido de que haveremos de superar em conjunto, portugueses e luxemburgueses, esta séria crise", conclui o embaixador, na sua mensagem.



