Em causa está o texto elaborado pelo Governo na sequência do parecer do grupo de peritos da área da saúde sobre a vacinação obrigatória contra o coronavírus.

Covid-19. Conselho de Estado não aceita texto sobre vacinação obrigatória

Enquanto não houver um projeto de lei completo, nada feito. O Conselho de Estado vão vai emitir um parecer sobre o texto do Governo relativamente à vacinação obrigatória contra a covid-19. De acordo com a RTL, a instituição só se pronunciará sobre um “projeto de lei completo”, e não sobre o atual ante-projeto de lei.

Em causa está o texto elaborado pelo Governo na sequência do parecer do grupo de peritos da área da saúde sobre a vacinação obrigatória contra o coronavírus. O Executivo decidiu não avançar com a obrigatoriedade da vacina para determinados grupos, pelo menos para já, apesar de, no seu parecer complementar, o grupo de especialistas ter recomendado a vacinação obrigatória para as pessoas a partir dos 50 anos.

Luxemburgo não vai ter vacinação obrigatória (por enquanto) No entanto, estão a ser redigidos textos sobre o tema para o caso de ser necessário fazê-lo mais tarde.

Mesmo assim, o Executivo decidiu preparar um ante-projeto de lei, para que o Luxemburgo possa avançar com a vacinação obrigatória das pessoas com mais de 50 anos e dos profissionais de saúde, caso haja um agravamento da situação pandémica.

Esta foi a forma encontrada pelo Governo para acelerar o processo, mas o Conselho de Estado não aceita. A instituição considera que o texto é informal e está incompleto, pelo que não emitirá o seu parecer nestas condições, até porque, por norma, o organismo só emite pareceres sobre projetos de lei aprovados em Conselho de Ministros e entregues no Parlamento.

A RTL escreve que o Governo foi informado da situação e tenciona enviar uma carta àquela instância no início da próxima semana, com uma série de questões sobre o assunto.

Note-se que o parecer do Conselho de Estado é uma das etapas indispensáveis para que uma lei possa entrar em vigor.



