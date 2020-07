Nas escolas e liceus há 12 focos de infeção detetados, revelou a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Covid-19. Conheça os cerca de 30 focos de infeção que existem no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Nas escolas e liceus há 12 focos de infeção detetados, revelou a ministra da Saúde, Paulette Lenert.

Neste momento há cerca de 33 focos de infeção no Luxemburgo, revelou a ministra da Saúde, Paulette Lenert, em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira à tarde. "Há 12 nas escolas e liceus, cinco nos centros de cuidados intensivos, três em casas de repouso, três em cafés e restaurantes, seis no setor da construção, um num estabelecimento desportivo, outro numa casa em que habitam muitas pessoas", estes foram alguns dos exemplos revelados pela governante. Estes focos de infeção são detetados "quando se verificam três ou mais pessoas infetadas, num mesmo local, no mesmo dia", sublinhou Paulette Lenert. Por exemplo num estabelecimento de ensino "quanto detectamos três ou mais crianças infetadas, numa mesma escola" estes locais são definidos como "clusters" de infeção.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.