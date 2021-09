Os primeiros convites vão ser enviados a partir do final desta semana.

Covid-19

Confirmada terceira dose da vacina para idosos e pacientes em diálise

Como era esperado, o Ministério da Saúde confirmou nesta terça-feira que uma terceira dose pode agora ser aplicada em casos excecionais, sempre numa base voluntária.

De acordo com as recomendações do Conselho Superior de Doenças Infeciosas (CSDI), a terceira dose da vacina contra o covid-19 (considerada de reforço) pode ser administrada a idosos com mais de 75 anos, residentes de lares de idosos sem limite de idade e pacientes em diálise. Esta dose adicional será administrada apenas após o esquema completo de vacinação.

Os primeiros convites para receber uma terceira dose de vacina contra o coronavírus serão enviados a partir de 17 de setembro. As pessoas que cumprem os critérios vão receber uma carta do governo luxemburguês por correio, com pormenores sobre como marcar uma consulta no centro de vacinação Victor Hugo, através do myguichet.lu.

As pessoas que vivem nos lares do Luxemburgo serão vacinadas através das equipas móveis de vacinação.





