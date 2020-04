Covid-19. Confinamento em casa continua a ser a regra

OGBL e LCGB foram consultados esta semana com vista à elaboração do regulamento grão-ducal que estabelece as medidas de segurança e higiene a aplicar nas empresas do sector da construção, a fim de proteger o melhor possível a saúde dos trabalhadores quando as obras reabrirem segunda-feira. Este regulamento deverá ser aprovado esta sexta-feira pelo Conselho de Governo.