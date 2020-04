Até aqui o uso de máscaras era apenas recomendado. A partir de segunda-feira, 20 de abril, será uma obrigação para todos os cidadãos.

Covid-19. Comunas distribuem máscaras a partir de segunda-feira

Manuela PEREIRA Até aqui o uso de máscaras era apenas recomendado. A partir de segunda-feira, 20 de abril, será uma obrigação para todos os cidadãos.

Proteger a boca com máscaras sejam elas cirúrgicas, artesanais ou até com um cachecol ou lenço vai ser obrigatório no Luxemburgo, a partir de segunda-feira, 20 de abril.

A obrigatoriedade do uso de máscaras foi decretada pelo governo em todos os locais onde a distância de segurança de dois metros para evitar o contágio da covid-19 não está garantida. A exemplo dos supermercados, dos mercados de rua e dos transportes públicos.

Até aqui o uso de máscaras era apenas recomendado. A partir de segunda-feira será então uma obrigação para todos os cidadãos.

O governo diz ter entre “seis a sete milhões de máscaras em stock” e vai distribuir um ‘kit’ a todos os residentes. Esse ‘stock’ está nas mãos do Estado.

Covid-19 . Comunas deverão distribuir as máscaras à população Os cidadãos serão informados sobre o método e o momento da distribuição pela respectiva comuna na próxima semana.

Parte dessas máscaras cirúrgicas vão ser entregues à Corporação Grã-Ducal de Incêndio e Socorro (CGDIS) que as vai entregar às 102 comunas do país.

Caberá depois às comunas informar os seus residentes sobre quando e como as vai entregar. Mas as máscaras cirúrgicas oferecidas pelo Estado não chegarão às mãos dos cidadãos antes do dia 20 de abril, uma vez que a distribuição só se fará a partir de segunda-feira, segundo um comunicado do Ministério do Interior.

Note-se ainda que os trabalhadores transfronteiriços também irão receber máscaras cirúrgicas.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.