Covid-19 . Comunas deverão distribuir as máscaras à população

Os cidadãos serão informados sobre o método e o momento da distribuição pela respectiva comuna na próxima semana.

A distribuição à população de máscaras será feita pelas 102 comunas no início da próxima semana. Os cidadãos serão informados sobre o método e o momento da distribuição pela respectiva comuna. Um processo que está a ser organizado pelo Ministério do Interior e o Sindicato das Cidades e Comunas luxemburguesas (SYVICOL). Esta quarta-feira, 15 de Abril, realizou-se uma reunião de consulta entre o Ministério do Interior e o SYVICOL com o objectivo de organizar a distribuição de máscaras cirúrgicas a toda a população e aos serviços dos municípios e entidades similares. O Corpo Grão-Ducal de Incêndios e de Segurança (CGDIS) será responsável pela entrega das máscaras ao sector comunal.

A ministra do Interior, Taina Bofferding, congratula-se com a abordagem construtiva do SYVICOL e das comunas para apoiar os esforços do Governo. O Presidente do SYVICOL, Emile Eicher, manifestou a sua satisfação com esta abordagem, que está em perfeita sintonia com a abordagem do SYVICOL, que considera que a responsabilidade de disponibilizar equipamento de protecção à população cabe ao governo nesta primeira fase.

Recorde-se que o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel, anunciou esta quarta-feira, que serão distribuídas pela população entre seis a sete milhões de máscaras.

