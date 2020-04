Covid-19. Comuna de Meurthe-et-Moselle vai testar todos os habitantes

Esta campanha de testes serológicos vai ter lugar durante a semana anterior ao início do alivio nas medidas de confinamento em França. Os 7500 habitantes da comuna de Saint-Nicolas-de-Port, perto de Nancy, vão beneficiar de embalagens que incluem um teste serológico

Os 7 500 habitantes da comuna de Saint-Nicolas-de-Port, perto de Nancy, vão beneficiar de embalagens que incluem um teste serológico, a fim de incentivar os cidadãos a fazer o exame de diagnóstico para a covid-19, noticiou a RTL.

O presidente da Câmara Municipal, Luc Binsinger, prometeu "um teste por habitante" e insistiu que as provas serológicas, que representam um custo de cerca de 60 mil euros, devem ser acessíveis a todos e não apenas aos idosos ou cidadãos vulneráveis. A campanha vai ser apoiada por um laboratório privado e pelos seus funcionários, bem como por médicos municipais e membros voluntários do hospital de Saint-Nicolas-de-Port.

De acordo com a RTL, poderão ser realizados testes todos os dias, no centro desportivo da cidade, a um total de entre 1.000 a 1.200 pessoas. Os custos associados a esta campanha maciça de testes vão ser inteiramente cobertos pelos orçamentos municipais anteriormente atribuídos a eventos culturais cancelados devido à pandemia do novo coronavírus.

A ARS (Agence Régionale de Santé) do Grand Est e a sua nova diretora, Marie-Ange Desailly-Chanson, estão, no entanto, a relativizar este tipo de campanha, insistindo que era necessário ter expetativas modestas quanto à utilidade dos testes. A diretora da ARS explicou que "fazer crer às pessoas que estes testes dão total segurança, é um engodo", sublinhando que podem ser testes não homologados, mas que cabe a cada um assumir as suas responsabilidades.

O presidente da Câmara insiste na medida e assume plena responsabilidade pela campanha de testes organizada na sua comuna. Diz quer "agir" sabendo que não existe uma solução mágica ou perfeita. Segundo a RTL, foram também encomendados três milhões de testes serológicos pela Região da Grande Est, que os distribuirá antes do início do alívio das restrições aos laboratórios públicos e privados, bem como às empresas, a fim de testar os trabalhadores que vão regressar ao trabalho.



