Covid-19. CHL oferece apoio psicológico especial aos trabalhadores do hospital

Paula SANTOS FERREIRA Uma hotline exclusiva, sessões terapêuticas e um video de relaxamento são medidas de prevenção criadas por este hospital para prevenir problemas de saúde mental que surgem em situações de crise, como a pandemia.

Desde as cozinheiras aos funcionários administrativos, médicos e enfermeiros do Centre Hospitalier de Luxemboug (CHL) todos “direita ou indiretamente” lidam com os doentes da covid-19 deste hospital.



Todos trabalham para combater esta pandemia e, em situações de crises graves como esta, há um aumento de casos de problemas psicológicos entre o pessoal do setor da saúde. Ansiedades, stress e estados depressivos, entre outros que surgem devido à pressão acrescida causada pela pandemia, ao medo do contágio ou de contagiar, entre quem está na linha da frente do combate a este coronavírus.

Antes que estes problemas psicológicos comecem a surgir entre os funcionários, o CHL decidiu “agir já e adotar medidas de prevenção” contra este risco real, anunciou ao Contacto Vanessa Grandjean, coordenadora dos psicólogos deste hospital.

"Cada um pode sentir-se perdido"

Dentro de dias o CHL vai colocar à disposição de todos os trabalhadores, “uma hotline, uma linha telefónica exclusiva para apoio psicológico, não só aos profissionais de saúde, mas para todos os trabalhadores do hospital”, anuncia esta responsável. Mas não só. Aos funcionários também vão ser “enviados vídeos com conselhos de relaxamento” que podem ser visualizados sempre que desejarem, indica Vanessa Grandjean, psicóloga que durante 15 anos trabalhou nos cuidados paliativos deste estabelecimento de saúde. O objetivo é permitir que aos trabalhadores “cuidarem de si próprios".

O CHL vai criar também “sessões com um psicólogo, para pequenos grupos de funcionários, em cada setor do hospital”, disse ao Contacto.

Todas estas medidas vão ser implementadas muito em breve no CHL para manter a boa saúde mental dos seus trabalhadores.

“O governo já instalou também uma hotline para apoio aos profissionais de saúde e nós vamos implementar a nossa própria hotline também, só para o pessoal do nosso hospital”, explicou a responsável pelos psicólogos.

“Estamos a atravessar uma crise e, como todas as crises, há um tempo de adaptação, que conduz a sintomas de ansiedade. É um fenómeno que é completamente normal. Cada um pode sentir-se perdido, com medo por si próprio, pelos outros, pela sua família”, reforça esta responsável.

A funcionar no CHL está também um “amplo apoio psicológico aos doentes, seus familiares e a quem perdeu ente queridos” devido à pandemia, acrescenta Vanessa Grandjean.

