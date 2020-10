Os clínicos receiam que o aumento de casos possa ter repercussões graves nos hospitais do país.

Covid-19. CHL acolhe mais oito pessoas de lares de idosos infetados

O Centro Hospitalar do Luxemburgo (CHL) acolheu na passada noite mais oito pessoas infetadas com covid-19, oriundas de lares de idosos. São casos que ainda não constam do último boletim do Ministério da Saúde, publicado ontem ao final da tarde e que dava conta de 69 hospitalizações, das quais 8 nos cuidados intensivos.

Uma informação avançada pela RTL e confirmada pela médica Thérèse Staub, que trabalha naquele hospital. Segundo a médica, cerca de 10% de todos os infetados têm de ser hospitalizados durante a infeção, sendo que na maioria dos casos a hospitalização ocorre duas semanas após a deteção da covid-19. Um fator que deixa a médica preocupada quanto à situação nos próximos dias, uma vez que se tem registado números muito elevados de contaminações nos últimos dias, e que podem ter repercussões graves nos hospitais do país.



