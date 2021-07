Apesar da validade não aparecer em todos os certificados emitidos no Grão-Ducado, o Ministério da Saúde garante que o documento é válido por um ano.

Covid-19

Certificado digital válido por um ano no Luxemburgo

Madalena QUEIRÓS Apesar da validade não aparecer em todos os certificados emitidos no Grão-Ducado, o Ministério da Saúde garante que o documento é válido por um ano.

Apesar da validade não surgir em todos os certificados digitais Covid, o documento emitido é válido por um ano, garantiu ao Contacto o Ministério da Saúde.

Veja as resposta do Ministério da saúde às questões colocadas pelo Contacto:

Porquê, sempre que tenho de mostrar o código CovidCheck QR, tenho de digitalizar o código que tenho no papel?



Para verificar se o seu certificado de vacinação, teste ou cura é genuíno e válido, contém um código QR europeu EU-DCC; Este código é digitalizado através de uma aplicação (CovidCheck.lu para o Luxemburgo), mas também pode ser lido através de outras aplicações em outros estados membros da UE. Portanto, não precisa de digitalizar o seu código.

Porque é que alguns certificados indicam a validade do ano e outros não têm qualquer referência à validade? Qual é, afinal, a validade real do certificado?

A validade dos códigos QR europeus EU-DCC é de 12 meses para os certificados de vacinação. Embora os certificados DCC da UE sejam interoperáveis dentro da UE, cabe a cada Estado Membro definir as regras de validade para estes 3 tipos de certificados. As regras em vigor no Luxemburgo propostas no âmbito da lei COVID são as seguintes:

1. Certificado de vacina : As vacinas aceites são: BioNTech/Pfizer / Moderna / AstraZeneca (Vaxzevria) / Johnson & Johnson (Janssen); É necessária uma vacinação completa: 2-dose de calendário de vacinação: - no dia da 2ª dose OU - 14 dias após a 1ª dose, se a pessoa vacinada já tiver sido infectada nos 6 meses anteriores à vacinação; 1-dose cronológica (Johnson & Johnson): 14 dias após a vacinação.

2. Certificado de teste COVID-19 negativo: o Teste PCR: válido por 72 horas o Teste antigénico rápido: válido por 48 horas

3. Certificado de recuperação o O certificado de recuperação é válido entre o 11º e o 180º dia após o teste PCR positivo.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.