Covid-19. Cerca de 70 funcionários da Luxair reforçam serviço de rastreio e helpline

O serviço de rastreio de contactos ('contact tracing') e a Helpline ligadas à covid-19 foram reforçados com 68 trabalhadores da Luxair. O número foi divulgado pelo Ministério da Saúde e pela companhia aérea, detida pelo Estado.

Depois de uma formação intensiva dos 68 funcionários, este reforço aumentou para 220 o número de pessoas a trabalhar nestes dois serviços, numa altura em que aumentam os casos positivos e as linhas telefónicas têm estado saturadas.

Com esta medida, espera-se que os atrasos ao nível do contacto com as pessoas infetadas e no rastreio de quem esteve em contacto direto com infetados possam ser compensados. Recorde-se que, dada a falta de espaço para tantos funcionários, os serviços da Inspeção Sanitária foram transferidos temporariamente para um dos antigos edifícios da Ferrero, no Findel, onde funcionam desde 27 de outubro.



Ministra atenta aos atrasos na obtenção de baixas para quarentena Numa resposta parlamentar, Paulette Lenert admite que o número elevado de novos casos está a causar problemas no funcionamento do serviço de rastreamento, nomeadamente atrasos para obter baixa médica em caso de quarentena.

Recentemente a ministra da Saúde, Paulette Lenert, admitiu problemas no funcionamento do serviço de rastreamento, nomeadamente atrasos para obter baixa médica em caso de quarentena.

