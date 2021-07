Cerca de 46 mil doses da vacina da Oxford/AstraZeneca continuam sem uso.

Cerca de 57 mil pessoas tomaram primeira dose da AstraZeneca

O Luxemburgo recebeu até agora 153.500 doses da vacina da AstraZeneca, do total de 415 mil doses que pediu à Comissão Europeia. No entanto, apenas 107.398 doses foram utilizadas, ou seja, cerca de 46 mil continuam sem uso.

Os números foram divulgados pela ministra da Saúde, Paulette Lenert, em resposta a uma questão parlamentar do DP. A governante garantiu ainda que o Executivo não vai fazer mais pedidos da AstraZeneca.

Dos fármacos utilizados, 57.384 foram inoculados na primeira dose e outros 50.014 foram usados na segunda dose, avançou Lenert na resposta. Depois de o Governo ter começado na semana passada a cruzar vacinas, vai autorizar também esse cruzamento a pessoas com menos de 55 anos e que tiveram tromboses.

Boa parte das 57 mil pessoas que receberam até agora apenas a primeira dose da AstraZeneca vão assim poder receber a segunda dose da Pfizer ou Moderna. Esta decisão foi tomada com o aval do conselho superior de doenças infecciosas, sendo que o Governo já não vai esperar pela posição da Agência Europeia do Medicamento sobre esta matéria, como tinha prometido.

Vários estudos europeus demonstraram recentemente que a taxa de anticorpos aumenta no caso do cruzamento da primeira dose da vacina da AstraZeneca com a segunda dose da Pfizer/Biontech.



