Uma situação que o Ministério da Educação qualifica de “preocupante”. O objetivo do ministério é garantir o máximo de normalidade nas escolas, não recorrendo ao ensino à distância.

Pandemia

Luxemburgo. Cerca de 15% dos professores testaram positivo e não podem dar aulas

Susy MARTINS Uma situação que o Ministério da Educação qualifica de “preocupante”. O objetivo do ministério é garantir o máximo de normalidade nas escolas, não recorrendo ao ensino à distância.

Como nas empresas e administrações, o vírus da covid-19 está também a circular ativamente nas escolas. Segundo a RTL, à volta de 15% dos professores testaram nos últimos dias positivo ao SARS-CoV-2.

Estão atualmente isolados em casa e não podem dar aulas presenciais. Uma situação que o Ministério da Educação qualifica de “preocupante”. O ministro da Educação, Claude Meisch, reúne-se esta quarta-feira com representantes dos sindicatos do ensino para abordar esta situação nas escolas do país.

O objetivo do Ministério da Educação é garantir o máximo de normalidade nas escolas, não recorrendo ao ensino à distância. No entanto, é preciso reunir todas as condições possíveis para garantir o ensino presencial.

Desde a retoma das aulas, após as férias de Natal, alunos e professores têm de usar máscara nas salas de aula.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.