Atualmente, o autoagendamento para a primeira dose da vacina covid-19 já não é possível em quatro centros.

Centros de vacinação começam a encerrar a partir de agosto no Grão-Ducado

Susy MARTINS Ao mesmo tempo que os centros fecham, os consultórios médicos de clínica geral vão começar a vacinar contra a covid-19, a começar na segunda quinzena de agosto.

Os centros de vacinação covid-19 do Luxemburgo têm os dias contados e vão começar a fechar progressivamente já a partir de agosto. A informação é confirmada pelo Ministério da Saúde à RTL.

Os primeiros a encerrar serão o centro na LuxExpo, Mondorf-les-Bains e Ettelbruck, com data prevista de fecho para 14 de agosto. O centro do Findel fecha as portas a 21 de agosto.

Desta forma, quem quiser fazer autoagendamento para a primeira dose da vacina covid-19 para os centros acima já não consegue, uma vez que estes vão passar a administrar somente as segundas doses.

Quanto aos centros de vacinação do Limpertsberg e de Esch-sur-Alzette ainda não há data definida para o encerramento, e vai depender das inscrições nas três listas de espera para aceder às vacinas.

Ao mesmo tempo que os centros fecham, os consultórios médicos de clínica geral vão começar a vacinar contra a covid-19, a começar na segunda quinzena do mês de agosto. Cerca de 180 médicos já se declararam disponíveis para administrar a vacina contra a SARS-CoV-2 no país.

A campanha de vacinação arrancou no final de dezembro. O Luxemburgo tem já 70% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose de um dos fármacos contra a covid-19.

Até ao momento foram administradas um total de 665.316 doses, sendo que 309.600 pessoas já têm a vacinação completa. O país abriu recentemente a vacinação aos menores de idade, a partir dos 12 anos, e aos trabalhadores transfronteiriços.

