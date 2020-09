Covid-19. Centros de despistagem reduzidos a oito mais uma equipa móvel

A segunda fase de testes de despistagem em larga escala à covid-19 já arrancou no país.

Susy MARTINS A segunda fase de testes de despistagem em larga escala à covid-19 já arrancou no país.

Dos 13 locais disponíveis no final do mês de agosto para fazer o teste, o Ministério da Saúde decidiu manter apenas oito centros abertos nesta nova fase.Bascharage, Esch-sur-Alzette, Hosingen, Howald, cidade do Luxemburgo, Grevenmacher, Schieren e Steinfort são as localidades escolhidas para manter os centros de diagnóstico abertos.

Para além destes, a ministra da Saúde, Paulette Lenert, esclarece que o centro instalado no interior do aeroporto do Findel também continua operacional para testar os viajantes, logo após a aterragem.

Em caso de surto em escolas, empresas ou lares, o Ministério da Saúde criou uma equipa móvel que se desloca a esses locais para fazer os testes de despistagem à covid-19. T

rata-se de um autocarro equipado com o material necessário para fazer os testes e que vai poder circular por todo o país.

O Luxemburgo é dos países que mais testes realiza no mundo com o objetivo de controlar a evolução das infeções e o seu contágio, visando manter a taxa de infeção no mais baixo nível possível.



