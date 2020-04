Todos os prisioneiros receberam ontem uma máscara feita no Centro Penitenciário do Luxemburgo.

Covid-19. Centro Penitenciário do Luxemburgo distribui máscaras feitas na prisão

Madalena QUEIRÓS Todos os prisioneiros receberam ontem uma máscara feita no Centro Penitenciário do Luxemburgo.

"Posso confirmar que todos os detidos no Centro Penitenciário do Luxemburgo receberam uma máscara feita pelo ateliê de costura do CPL", afirmou ao Contacto, o diretor Serge Legil.

Uma resposta que surge dias depois de ter terminado a semana de greve de fome feita por dezenas de prisioneiros para exigir saídas antecipadas e medidas de protecção contra a covid-19. Ontem foram surpreendidos com a entrega de máscaras a todos os detidos.

Na semana passada, apenas os guardas prisionais usavam máscaras e luvas.

Conheça o preso português que fez oitos dias de greve de fome na cadeia David Andrade de Oliveira fez greve de fome para exigir, entre outras coisas, a saída antecipada dos prisioneiros em fim de pena. Garante que não há qualquer proteção dos presos contra a covid-19 no Centro Penitenciário do Luxemburgo.

O Contacto entrevistou David Andrade de Oliveira, um dos detidos portugueses que fez greve de fome para exigir, entre outras coisas, a saída antecipada dos prisioneiros em fim de pena.

Uma hipótese que o Governo luxemburguês rejeita, para já. “Este tipo de medida está prevista, na legislação (Lei de 20 de Julho de 2018), como resposta à sobrelotação prisional. Uma vez que o Luxemburgo não se encontra actualmente nesta situação, não há necessidade de fazer quaisquer alterações ao regime jurídico para a execução das penas”, responde o Ministério da Justiça.

Os prisioneiros exigiam ainda o retomar das visitas. Uma exigência recusada pelo executivo que esclarece que “de acordo com a necessidade urgente de minimizar o contacto físico, as visitas tiveram que ser temporariamente eliminadas e substituídas pelo aumento do uso do telefone e da videoconferência” durante mais tempo.

75% de estrangeiros na cadeia



O Luxemburgo é o país com a maior percentagem de estrangeiros nas prisões. Cerca de 74,4% dos presos na Luxemburgo são de outras nacionalidade, revelam os dados divulgados pelo Conselho de Europa. Quanto à percentagem de prisioneiros está ligeiramente acima da média da União Europeia. No Luxemburgo há cerca de 108 prisioneiros por cada cem mil habitantes, quando a média europeia é de 106 presos por cada cem mil habitantes.

