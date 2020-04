O Centro Europeu dos Consumidores respondeu no mês de março a mais de 15 mil pedidos de informação por parte de consumidores, que tinham dúvidas relativamente a produtos que tinham comprado online.

Covid-19. Centro Europeu dos Consumidores do Luxemburgo alerta para armadilhas nas compras online

Susy MARTINS

A maior parte das dúvidas prendiam-se com o impacto do coronavírus num serviço ou produto comprado via Internet. Foram mais cinco mil pedidos em comparação com o mês de março do ano passado.



Para além de responder aos pedidos dos consumidores, o Centro Europeu dos Consumidores do Luxemburgo também chama a atenção para os produtos farmacêuticos fraudulentos, as falsas máscaras de proteção e outras fraudes ligadas à covid-19.

De facto, face à penúria de máscaras e de gel hidroalcoólico nas farmácias no Luxemburgo, muitos são aqueles que usam a Internet para comprar esses bens, mas não sem riscos.

Daí o Centro Europeu dos Consumidores do Luxemburgo dar alguns conselhos, como informar-se sobre o vendedor, estar atento aos sites e endereços falsos, mesmo se parecem legítimos. E sobretudo redobrar de vigilância quando se comunica dados pessoais, como endereço ou dados dos cartões de crédito.



