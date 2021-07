Previsões da Task Force Covid-19 apontam para uma deterioração da situação após o verão, prevendo 620 casos diários em setembro.

Centro Europeu de Doenças coloca Luxemburgo novamente na 'zona vermelha'

Susy MARTINS

Atualmente com mais de 100 casos diários de novas infeções, o Luxemburgo volta a estar na zona vermelha do mapa europeu de zonas de risco de covid-19. O mapa é atualizado semanalmente pelo Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças (ECDC).

O dado acontece um mês depois de o Luxemburgo ter estado na 'zona verde' de risco pelo mesmo centro europeu. Agora o Grão-Ducado volta a estar do lado oposto com uma taxa de incidência de 225 casos por 100 mil habitantes.

Todas as quintas-feiras, o Centro Europeu de Prevenção e Controlo de Doenças atualiza o mapa da União Europeia com as zonas de risco da covid-19, destinado sobretudo aos viajantes.

O documento apresenta as zonas de risco segundo três cores - vermelho, laranja e verde - consoante a taxa de infeções em cada país. Na zona vermelha estão tamém Portugal, Espanha e Holanda.

Previsões apontam para 620 casos diários em setembro Segundo as projeções publicadas no final da semana passada, o Grão-Ducado arrisca uma média de mais de 600 novos casos diários de covid-19 em setembro, se os valores se mantiverem como agora.

Há cerca de uma semana a Task Force Covid-19 previu que a situação no Grão-Ducado piorasse depois do verão, alertando para a possibilidade de o país registar 620 casos diários em setembro.

O Grão-Ducado contabiliza um total de 820 mortes desde o início da pandemia.

