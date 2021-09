Recorde-se que o centro de vacinação de Esch-Belval encerrou este sábado, no âmbito do processo de desativação dos centros de vacinação dedicados à vacina contra a covid-19.

Covid-19

Centro de vacinação do Hall Victor Hugo passa a fechar às segundas a partir de 13 de setembro

Redação Recorde-se que o centro de vacinação de Esch-Belval encerrou este sábado, no âmbito do processo de desativação dos centros de vacinação dedicados à vacina contra a covid-19.

A partir da próxima terça-feira, 13 de setembro, o centro de vacinação do Hall Victor Hugo, em Limpertsberg, na Cidade do Luxemburgo, passa a encerrar às segundas-feiras.

De acordo com a informação publicada, este domingo, nas redes sociais do Ministério da Saúde, de terça a sexta-feira o centro de vacinação estará aberto das 07h às 19h e aos sábados das 07h às 13h.

Na mesma informação, publicada no Facebook do Ministério da Saúde, é pedido aos utentes que se pretendem vacinar que cheguem 30 minutos após a abertura do centro e o mais tardar 30 minutos antes da hora do encerramento.

No centro Victor Hugo a vacinação funciona sem agendamento.

Recorde-se que o centro de vacinação de Esch-Belval encerrou este sábado, no âmbito do processo de desativação dos centros de vacinação, especialmente dedicados à vacina contra a covid-19.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.