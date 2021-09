Mais de 153 mil doses contra a covid-10 foram administradas no centro, num total de 769.652 em todo o país.

Covid-19

Centro de vacinação de Esch/Belval encerra a 11 de setembro

Manuela PEREIRA Mais de 153 mil doses contra a covid-10 foram administradas no centro, num total de 769.652 em todo o país.

O Governo prossegue a desativação dos centros de vacinação. E a partir da próxima semana só restará o Hall Victor Hugo, em Limpertsberg. Depois do fecho dos centros de Kirchberg, Mondorf-les-Bains e Ettelbruck a 14 de agosto, e do Findel uma semana depois, é agora a vez do centro de Esch/Belval encerrar portas já no próximo sábado.

Mais de 153 mil doses contra a covid-19 foram administradas no centro de Esch/Belval, num total de 769.652 em todo o país. O Governo oferece atualmente quatro possibilidades de acesso à vacinação:

1. Inscrição em listas de espera no site Impfen.lu ou em Guichet.lu que permitem escolher a 'marca' da vacina a ser administrada. Após a inscrição é enviado por correio um convite à vacinação com o agendamento que pode demorar dias ou semanas, consoante a disponibilidade da vacina desejada.

2. Num dos 222 consultórios médicos de clínica geral e de pediatria que aderem à campanha de vacinação. Nestes casos a vacina é gratuita mas a consulta terá de ser paga com comparticipação posterior de 80% por parte da Caixa Nacional de Saúde). Veja aqui a lista de consultórios que oferece esta opção.

3. Num dos autocarros de vacinação em digressão pelo país, sem necessidade de marcação prévia.

4. No centro Victor Hugo, na cidade do Luxemburgo, sem agendamento.

"Nós, os vacinados e vocês, os não vacinados", uma sociedade dividida pelo fim dos testes PCR grátis A obrigação dos residentes passarem a pagar os testes PCR à covid-19 vai provocar uma divisão social e afastar os mais desfavorecidos da vacinação, alerta ao Contacto o presidente da Comissão dos Direitos Humanos do Luxemburgo.

O Governo equaciona recorrer à medicina no trabalho para administrar a vacina num futuro próximo, e não descarta também vacinar as crianças maiores de 12 anos nas escolas, com o consentimento dos encarregados de educação. Para os estudantes maiores de idade, a vacinação espontânea e de proximidade na prática já acontece. Para os alunos universitários, o autocarro de vacinação vai estar no dias 17 e 20 de setembro no campus Belval, e no dia 22 no campus de Kirchberg.

A vacinação é gratuita e voluntária, abrangendo residentes e trabalhadores transfronteiriços. O Luxemburgo administrou até ao momento 769.652 doses de vacinas contra a covid-19, sendo que 395.384 residentes maiores de 12 anos já têm o esquema vacinal completo.

