É preciso fazer marcação prévia e ter receita médica. A estação de testagem está aberta de segunda a sábado das 10h00 às 17h00

Luxemburgo 3

Covid-19. Centro de testes drive-in já está aberto em Dudelange

Redação É preciso fazer marcação prévia e ter receita médica. A estação de testagem está aberta de segunda a sábado das 10h00 às 17h00

Em Dudelange, acaba de abrir um novo centro de testes de despistagem à infeção pelo Sars-CoV-2. Fica situado no edifício do Laboratório Nacional de Saúde (LNS) e é uma estação drive-in, ou seja, as pessoas são testadas sem sair do automóvel.



No entanto, é necessário ter receita médica e realizar marcação prévia para o teste. A marcação para a realização do teste deve ser feita no site https://rdv.lns.lu/ (clique aqui para aceder ao pedido de marcação).

De acordo com o comunicado do LNS será necessário fornecer no pedido de marcação um número de telemóvel para o qual o código de confirmação será enviado por SMS. As pessoas devem chegar ao centro de testes de Dudelange no automóvel à hora marcada, com o seu código e o certificado médico em papel.

Escolas. Ministro admite atrasos na realização dos testes covid-19 aos alunos O atraso no envio da ordem para o teste é uma das maiores preocupações, bem como o funcionamento das classes devido ao isolamento e quarentena de alunos e professores, admite Claude Meisch.

Este centro está aberto de segunda-feira a sábado das 10h00 da manhã às 17h00.

Os testes são efetuados por zaragatoa nasal e a pessoa não precisa de sair da viatura. A idade mínima para ser testado é de seis anos.

Clique numa imagem para abrir a galeria de fotos

3

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens.

Resultados em 48 horas

Os resultados estão normalmente disponíveis dentro de 48 horas, e são também enviados por SMS para o número de telemóvel fornecido. No caso de um resultado positivo, um médico do LNS contactará o paciente por telefone.

O LNS de Dudelange abriu excecionalmente no feriado de Todos os Santos como centro de testes covid-19 e a afluência foi grande. Ao todo foram recolhidas 469 amostras.

Covid-19. Governo abre dois novos centros de rastreio Uma das estruturas abre já esta terça-feira, 3 de novembro.

O LNS tem ainda o centro de testes covid-19 no antigo edifício da Biblioteca Nacional em Kirchberg, na capital, que funciona desde o dia 19 de outubro, em colaboração com a Direção da Saúde. Este centro é agora também um Centro de Consulta COVID (CCC).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.