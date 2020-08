Covid-19. Centro de despistagem em Grevenmacher vai voltar a abrir

O centro de despistagem da covid-19 de Grevenmacher vai voltar a abrir as portas. A data de reabertura ainda não foi revelada, mas o jornal Tageblatt sabe que deverá ocorrer ainda durante o mês de agosto.

Susy MARTINS O centro de despistagem da covid-19 de Grevenmacher vai voltar a abrir as portas. A data de reabertura ainda não foi revelada, mas o jornal Tageblatt sabe que deverá ocorrer ainda durante o mês de agosto.

A informação foi avançada pelo Instituto de Saúde do Luxemburgo ao jornal Tageblatt. Com a reabertura deste centro de testes pretende-se aumentar a capacidade de despistagem no país, sobretudo no regresso das férias de verão.

Atualmente nove dos 16 centros de despistagem continuam a funcionar. A segunda fase de testes em larga escala vai arrancar no mês de setembro, mas com uma nova estratégia.

Uma delas consiste em testar as pessoas vulneráveis e as mais expostas ao vírus, como por exemplo os profissionais de saúde, os trabalhadores da Horesca ou os agentes da polícia. Outro dos objetivos é continuar a testar quem entra no país. Neste momento, o teste de diagnóstico já é proposto aos passageiros que aterram no aeroporto do Findel, e no futuro, será também oferecido aos utentes dos comboios que parem na gare central do Luxemburgo.



