Covid-19 causa mais oito mortes no Luxemburgo

Redação Dos 1.101 testes realizados no sábado 54 acusaram positivo para a infeção pelo novo coronavírus. O número de internamentos também diminuiu.

Na véspera do início da campanha de vacinação no Grão-Ducado, o país regista mais oito óbitos causados pela covid-19. Mais três a lamentar do que na sexta-feira, dia de natal, informa o balanço do Ministério da Saúde.

No total faleceram 478 pessoas desde o início da epidemia no País.

À semelhança do dia anterior realizaram-no no Luxemburgo pouco mais de mil testes de rastreio, 1.101 testes concretamente, dos quais 54 acusaram positivo para a infeção pelo SARS-CoV-2.

Covid-19. Tudo a postos para começar a vacinação em massa no Luxemburgo As vacinas anti-covid chegam hoje ao País, e segunda-feira começa a campanha de vacinação, que está a ser organizada há meses. Luc Feller, Alto Comissário para Proteção Nacional explica como vai decorrer a vacinação em massa.

O número de pacientes hospitalizados diminuiu no sábado, estando agora um total de 152 pacientes internados, 118 nos cuidados normais e 34 nas unidades de cuidados intensivos. No dia de Natal estavam mais 13 pessoas internadas (165) das quais 35 nos cuidados intensivos.

