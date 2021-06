A variante britânica continua a dominar a maioria das infeções no país.

Casos de variante indiana continuam a aumentar consideravelmente no Luxemburgo

A variante Delta (indiana) esteve na origem de 16,5% dos contágios por SARS-CoV-2 na semana passada, no Grão-Ducado. Uma taxa que mais do que duplicou face à semana anterior, quando era de 7,5%.

Em contrapartida, a presença das outras variantes tem diminuído, o que já vem a acontecer nas semanas anteriores. A variante britânica continua a dominar a maioria das infeções no país. Dos 354 casos positivos sequenciados na semana de 24 a 30 de maio, 66% das infeções foram provocadas pela variante Alpha (britânica). Um valor que diminuiu face à semana anterior, em que foi detetada em 76,1% das amostras.

A variante brasileira representa 2,1% dos contágios, contra 2,2% na semana anterior.

Os dados foram revelados no último boletim semanal do Ministério da Saúde, publicado esta quarta-feira.Apesar de a situação no Luxemburgo estar atualmente estabilizada, com o número de novas infeções e de hospitalizações relativamente baixo, o Governo não esconde a sua preocupação à volta das variantes, nomeadamente da variante indiana, que está a ganhar terreno no Grão-Ducado.



