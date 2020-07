O deputado do PSD pelo círculo da Europa, Carlos Gonçalves, qualifica a a ação de comunicação do Governo luxemburguês no combate à pandemia da covid-19 de “estranha”.

Covid-19. Carlos Gonçalves estranha conferência de sensibilização dirigida à comunidade portuguesa

O deputado do PSD pelo círculo da Europa, Carlos Gonçalves, qualifica a a ação de comunicação do Governo luxemburguês no combate à pandemia da covid-19 de "estranha".

É desta forma que o deputado português reage, na sua conta Facebook, à informação sobre a organização de uma conferência de imprensa, esta segunda-feira, dirigida exclusivamente à comunidade lusófona com vista a alertá-la para a necessidade de respeitar as medidas de segurança e de higiene.

Segundo o embaixador de Portugal no Luxemburgo, António Gamito ao Contacto, esta conferência de imprensa, marcada para hoje às 13:30, conta com a presença da ministra da Saúde, Paulette Lenert e com os embaixadores de Portugal e Cabo Verde.

O objetivo é sensibilizar a comunidade lusófona e assim evitar a propagação da doença, uma vez que se tem constatado um aumento de casos junto dessas comunidades.

Na sua publicação, Carlos Gonçalves escreve que é “uma decisão acertada sensibilizar a população para o cumprimento das regras de segurança”, defendendo no entanto que “dirigir especificamente as medidas de sensibilização a uma comunidade não é uma boa ideia”.

O parlamentar português considera que esta forma de proceder por parte do Governo luxemburguês vai “permitir todo o tipo de interpretações”, sem contudo avançar quais.

Esta é uma opinião partilhada pelos dois conselheiros da comunidade portuguesa no Luxemburgo, Rogério Oliveira e João Verdades Santos, que nos comentários à publicação do deputado português, também questionam esta iniciativa do Executivo luxemburguês, qualificando-a de “muito arriscada”.



