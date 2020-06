Graças à Caritas Corona-Helpline, a instituição já ajudou 600 pessoas. Mais de 200 são crianças

Covid-19. Caritas já disponibilizou mais de 100 mil euros. 30% para comprar comida

Diana ALVES Graças à Caritas Corona-Helpline, a instituição já ajudou 600 pessoas. Mais de 200 são crianças

A Caritas luxemburguesa receia que, nos próximos meses, muitas pessoas venham a ter dificuldades em fazer face às suas despesas, na sequência da crise despoletada pela pandemia do coronavírus. Até agora, a instituição já disponibilizou mais de 100 mil euros em ajudas financeiras diretas. Cerca de 30% desse montante foi usado para comprar comida.

No final do mês de maio, a organização tinha atribuído 115.509 euros em ajudas diretas às famílias. Cerca de 30% desse montante destinou-se então à compra de alimentos, 28% foi usado em despesas correntes essenciais, 20% em rendas, 16% em faturas de eletricidade e telecomunicações e 6% em gastos relacionadas com saúde.

Recorde-se que a secção luxemburguesa da Caritas lançou no início de abril uma linha telefónica de emergência – a Caritas Corona-Helpline, cujo número é o 40 21 31 999 – para prestar auxílio às pessoas atingidas pelo impacto económico da covid-19.Só nos últimos dois meses, 380 pessoas contactaram a helpline para pedir apoio financeiro.

A maior parte (57%) tinha menos de 40 anos. Segundo os dados da instituição, para 69% das pessoas que contactaram o serviço esta foi a primeira vez que tiveram de recorrer ao apoio social.

“Eu trabalho. Passo fome. Isto não é o paraíso” Há cada vez mais gente que tem emprego mas não ganha o suficiente para pôr comida na mesa. O país mais rico da Europa é também o segundo da UE onde os trabalhadores correm maior risco de pobreza – e aquele onde a taxa mais cresce. Viagem a Wiltz, a comuna mais pobre do Luxemburgo, para perceber a fome dos nossos vizinhos do lado.

A Caritas indica também que recebeu pedidos de ajuda vindos de trabalhadores de praticamente todos os setores de atividade, mas sobretudo da restauração, das limpezas e do setor independente (artistas, taxistas, etc.).



Até agora, a helpline da organização conseguiu ajudar 642 pessoas, através da prestação de informações, da reorientação para outro organismo competente, da atribuição de ajudas financeiras pontuais ou do acesso às suas mercearias sociais. Das 642 pessoas que a Caritas ajudou, 226 eram crianças.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.