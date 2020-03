Cerca de 80 voos foram cancelados.

Covid-19. Cancelados quase todos os voos de e para o aeroporto de Findel

Diana ALVES Cerca de 80 voos foram cancelados.

Dos mais de 80 voos com partida prevista para hoje do Findel, apenas uma dezena deverá descolar, segundo a informação disponível no site da Lux-Airport, a empresa que gere o aeroporto do Luxemburgo. Quatro dos voos que deverão realizar-se têm como destino Portugal. A TAP reduziu a operação a partir de segunda-feira e até 19 de abril para o Grão-Ducado.

Note-se que o ministro da Defesa e da Segurança Interna, François Bausch, anunciou na quarta-feira a intenção do governo de "interromper os voos comerciais de e para o Findel já a partir de segunda-feira (23 de março)", por causa do surto do novo coronavírus. Porém, os aviões da Cargolux, a transportadora aérea nacional de mercadoria, continuarão a aterrar no Findel para garantir o abastecimento do país, nomeadamente em termos de material médico.

O novo coronavirus está a levar algumas companhias aéreas a adotar medidas exececionais, como a flexibilização nas reservas, permitindo aos passageiros alterá-las sem pagar as habituais taxas.



