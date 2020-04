No contexto atual era difícil organizar um evento que acolhe quase dois milhões de pessoas, por ano, a partir do final de Agosto.

Covid-19. Cancelada a Schueberfouer 2020

A edição de 2020 da Schueberfouer não pode ser organizada no seu formato habitual este Verão. "A Schueberfouer não pode continuar como dantes." Uma declaração Patrick Goldschmidt ao deixar o conselho comunal, que já era esperada. Especialmente por parte participantes da feira, mas também por parte dos frequentadores habituais.

A proibição de todas as grandes reuniões até ao final de Julho antecipou a dificuldade de organizar um evento que acolhe quase dois milhões de pessoas, por ano, a partir do final de Agosto. "Este ano não é realmente o momento", admitiu o vereador, confirmando o cancelamento do evento.

Mas poderá surgir uma forma alternativa do evento que poderá ser dividido em várias pequenas feiras espalhadas pela cidade.

