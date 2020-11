Falta ao Executivo dar explicações sobre em que conclusões científicas se baseia para decidir encerrar novamente os restaurantes e cafés, diz a CSL.

Covid-19. Câmara dos Assalariados critica novas restrições do Governo

Susy MARTINS

A Câmara dos Assalariados (CSL) deu um parecer crítico sobre as novas restrições do Governo para lutar contra a propagação da covid-19. As medidas vão a voto na quarta-feira no Parlamento, sendo que entrarão em vigor no dia seguinte.

Segundo a organização que defende os direitos dos trabalhadores, falta ao Executivo dar explicações sobre em que conclusões científicas se baseia para decidir encerrar novamente os restaurantes e cafés, mantendo o recolher obrigatório. Outra das incompreensões prende-se com a diminuição de 4 para 2, do número de pessoas que se pode receber em casa. Uma medida “absurda”, segundo a Câmara dos Assalariados, porque uma família de quatro pode convidar uma família de duas pessoas, mas já não dá para inverter a situação, ou seja um agregado familiar de duas pessoas não pode convidar a mesma família de quatro membros.

Num comunicado a organização partilha ainda uma certa preocupação, sublinhando que a crise económica está a levar a muitas outras crises individuais, nomeadamente através do stress, burn-out ou mesmo tentativas de suicídio.

Para a Câmara dos Assalariados é “incompreensível” que o Governo não tenha elaborado um “plano nacional de combate à pandemia” após a primeira vaga. Uma plano com diferentes fases de ação já definidas teria, segundo a Câmara dos Assalariados, facilitado a compreensão de certas decisões do Governo por parte da população.



