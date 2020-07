Dois clientes estavam sentados depois da meia-noite dentro do café e são também acusados de estar a fumar canabis.

Covid-19. Café na cidade do Luxemburgo foi multado em 4.000 euros

Redação Dois clientes estavam sentados depois da meia-noite dentro do café e são também acusados de estar a fumar canabis.

A esmagadora maioria dos cafés e restaurantes tem cumprido os horários e a obrigação de fechar até à meia-noite.

Durante o fim-de-semana a polícia apenas detetou um café na cidade do Luxemburgo, na noite de sábado para dominigo, que estava aberto depois da meia-noite, com dois clientes que estavam ainda sentados dentro do estabelecimento depois do horário de encerramento. Os dois indivíduos são igualmente acusados de terem consumido canabis no interior café, segundo garante o boletim da polícia grã-ducal.

Recorde-se que o não cumprimento dos horários e das normas de segurança sanitária, por parte destes estabelecimentos, é sancionado com uma multa de 4.000 euros, subindo para 8.000 euros se houver uma reincidência.

