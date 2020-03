Aeroporto aguarda que o governo luxemburguês forneça a identidade da pessoa infetada para saber quem esteve em contacto com ele e tomar medidas.

Covid-19. Bruxelas pede o nome do doente do Luxemburgo que aterrou em Charleroi

A partir desta manhã foi ativada uma nova fase de prevenção contra o novo coronavírus no aeroporto de Charleroi do Sul de Bruxelas (BSCA) depois do primeiro habitante do Luxemburgo infetado pelo Covid-19 ali ter aterrado no sábado.



A equipa do aeroporto responsável por este plano epidemiológico aguarda que as autoridades luxemburguesas lhes enviem a identidade do paciente, para que possam saber em que voo ele chegou proveniente do norte de Itália e tomar as medidas necessárias. O que segundo a imprensa belga, ainda não aconteceu.

Esta fase de prevenção prevê a criação de um centro de crise no aeroporto que investigue todas as pessoas que estiveram em contacto com o paciente, desde tripulação, passageiros a bordo, e funcionários do aeroporto e pessoas em terra. Sem o nome do doente do Luxemburgo, um homem de 40 anos, é impossível estabelecer tais ligações.

Identificar todos os contactos

"Até que tenhamos o nome dele e o voo em que ele pousou, não temos meios de ação", declarou ao Le Soir o porta-voz da BSCA.

Contudo, os funcionários já fizeram uma lista de todos os voos oriundos do norte de Itália que aterraram ao final da tarde de sábado, bem como os seus passageiros e onde cada um estava sentado. Está tudo preparado para quando o governo luxemburguês fornecer o nome do doente ser possível identificar o voo, lugar e com quem ele contactou.

A equipa também já tem consigo o nome dos funcionários que trabalharam desde o final de tarde de 29 de fevereiro a 1 de março está igualmente feita para se estabelecer contactos e adotar as medidas necessárias.

Para já, de acordo com o porta-voz do aeroporto, citado por aquele jornal belga, como o vírus pode sobreviver várias horas nas superfícies, mas ser morto com um desinfetante simples, já houve um reforço no tratamento das áreas que o doente do Luxemburgo terá utilizado e percorrido.

Aos funcionários do aeroporto foi pedido para cumprirem as medidas de prevenção: “Lavar as mãos regularmente, evitar tocar seu rosto e de ter contactos muito próximos com outras pessoas”.

O aeroporto também aguarda instruções do Ministério da Saúde da Bélgica para tomar decisões em nível nacional, noticia o site aviation24.be.

Segundo caso na Bélgica

Esta manhã, o governo anunciou o segundo caso de um doente infetado no país. O doente esteve numa das regiões mais afetadas pelo vírus em França, muito recentemente. Foi hospitalizado em Antuérpia com "sintomas moderados", encontrando-se relativamente bem", declarou a ministra da saúde belga, Maggie De Block. Em fevereiro, surgiu o primeiro doente, um dos nove regressados da cidade chinesa de Wuhan, o epicentro do vírus na China. Foi hospitalizado e no passado dia 15 teve alta depois de os testes revelarem-se negativos quanto à presença do novo coronavírus.

