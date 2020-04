Entre os repatriados, houve oito brasileiros que residiam no Luxemburgo.

Covid-19. Brasil ajudou mais de 16 mil cidadãos a retornar ao país

(hdb) - O Governo brasileiro já auxiliou mais de 16 mil cidadãos a regressar ao país, no âmbito da pandemia do coronavírus, segundo dados divulgados ontem pelo Ministério das Relações Externas.



O Governo Federal segue trabalhando para trazer mais brasileiros retidos no exterior por conta da pandemia do #coronavírus. Com o apoio de consulados e embaixadas, o @ItamaratyGovBr já auxiliou no repatriamento de mais de 16 mil brasileiros espalhados por diversos países. pic.twitter.com/eJmt7ktMlq — SecomVc (@secomvc) April 25, 2020

O repatriamento dos brasileiros, incluindo oito residentes no Luxemburgo que chegaram ao aeroporto de São Paulo no dia 18 de abril, contou com a ajuda da rede de Embaixadas e Consulados em vários países.

Um dos últimos voos, num avião fretado pelo Governo, transportou hoje 338 brasileiros a partir de Madrid. Outro voo chegou ontem ao Brasil com 37 brasileiros que estavam em Moçambique, 176 em Angola e outros três no país vizinho da Namíbia.

#ItamaratyBrasileiros/Espanha🇪🇸: o consulado em Madri embarcou hoje 338🇧🇷 em voo fretado de repatriação. Mais de 150 passageiros foram auxiliados em seus deslocamentos internos de avião, trem e ônibus dentro da 🇪🇸. Destes, 31 encontravam-se retidos nas ilhas Baleares e Canárias. pic.twitter.com/gvC6VF8sPV — Itamaraty Brasil🇧🇷 (@ItamaratyGovBr) April 25, 2020

Recorde-se que um outro voo partiu da cidade do Porto, no dia 18 de abril, com 302 passageiros repatriados.



